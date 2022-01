Bereits über 200.000 Personen geboostert

Bozen – Die Impfzahlen in Südtirol steigen weiterhin kontinuierlich an. Über 400.000 Personen sind nun vollständig geimpft und über 200.000 haben sich bereits die Auffrischungsimpfung geholt.

Die Impfkampagne des Südtiroler Sanitätsbetriebes geht angesichts der steigenden Omikron-Welle und den neuen gesetzlichen Bestimmungen mit großer Intensität weiter. So wurde das Impfangebot entsprechend erweitert und auch die Informationskampagne zur Imfpregelung – Stichwort Pflichtimpfung over 50 – verstärkt.

Zur Erinnerung: Bürgerinnen und Bürger, die bereits 50 Jahre alt sind oder bis 15. Juni 2022 dieses Alter erreichen, müssen bis spätestens 31. Jänner 2022 einmal gegen Corona geimpft sein (Erstimpfung). Für diese Alterskategorie reicht testen dann nicht mehr. Dazu kommt, dass ab 1. Februar 2022 die Gültigkeit des Green Passes rückwirkend von neun auf sechs Monate verkürzt wird.

Seit dem gestrigen Donnerstag sind in Südtirol erstmals über 400.000 Personen – genaugenommen 402.422 – vollständig geimpft. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutet das eine Zunahme von 3.472 Personen. Bei den Drittdosen wurde in dieser Woche die 200.000-Marke überschritten, nun sind 211.326 Südtirolerinnen und Südtiroler geboostert. Insgesamt liegt Südtirol nun bei 998.466 verabreichten Dosen (+34.274 zur Vorwoche).

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann: „In den letzten drei Monaten gab es allein in Italien ebenso viele Neuinfektionen wie im gesamten restlichen Zeitraum der Pandemie. Wir wissen nicht nur, dass Omikron weitaus ansteckender als die bisherigen Varianten ist, sondern auch, dass die Impfung weiterhin vor schweren Verläufen schützt. Daher an alle noch Ungeimpften der Aufruf, dies möglichst bald nachzuholen oder die Impfung aufzufrischen, um dem Virus geschützt gegenüber zu treten. Ein breites Impfangebot steht weiterhin bereit.“

Florian Zerzer, Generaldirektor: „Unter anderem sehen wir zurzeit die Auswirkungen von Omikron an den steigenden Infektionszahlen in den Schulen. Keineswegs sollten die möglichen Auswirkungen einer Infektion bei Kindern und Jugendlichen mit Covid-19 unterschätzt werden, denn auch in dieser Altersgruppe kann es zu Hospitalisierungen und Long-Covid-Effekten kommen. Eine Coronaschutzimpfung ist für Kinder ab fünf Jahren möglich, seit Kurzem wurde auch die Booster-Impfung für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben. Ich hoffe, dass viele Eltern die Chance nutzen, ihre Kinder zu schützen.“

Vormerkung

https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999. Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen. Dort können Vormerkungen bis zum Vortag getätigt werden. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, muss dies telefonisch erfolgen.

Alle Impftermine: www.coronaschutzimpfung.it/de/

impftermine/alle-impftermine

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 20.01.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 998.466 (+34.274)

Erstdosis: 411.769 (+4.289)

Zweitdosis: 375.371 (+6.336

Drittdosis: 211.326 (+23.649)

vollständig geimpfte Personen: 402.422 (+3.472)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 30.088

Zweitdosis: 29.317

Drittdosis: 24.833 (+664)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 42.069

Zweitdosis: 40.178

Drittdosis: 31.595 (+1.469)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 52.493

Zweitdosis: 49.291

Drittdosis: 36.777 (+2.476)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 73.739

Zweitdosis: 68.919

Drittdosis: 44.427 (+4.297)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 63.498

Zweitdosis: 58.361

Drittdosis: 31.617 (+4.123)

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 53.683

Zweitdosis: 48.528

Drittdosis: 19.808 (+4.139)

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 52.415

Zweitdosis: 47.287

Drittdosis: 17.096 (+3.931)

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 20.519

Zweitdosis: 17.813

Drittdosis: 4.091 (+1.605)

Personen von 5-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 39.081 Personen

Erstdosis: 23.265

Zweitdosis: 15.677

Drittdosis: 1.082 (+945)

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe

80+: 90,5 Prozent;

70+: 91,6 Prozent;

60+: 90,6 Prozent;

50+: 87,9 Prozent;

40+: 85,6 Prozent;

unter 40: 73,0 Prozent

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 290.128

Zweitdosis: 275.649

Drittdosis: 80.157

Moderna

Erstdosis: 42.504

Zweitdosis: 52.617

Drittdosis: 131.168

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.453

Zweitdosis: 45.610

Johnson & Johnson

Erstdosis: 13.125

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it