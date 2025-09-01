Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bergführer [53] stürzt in den Drei Zinnen ab
Schwere Verletzungen

Bergführer [53] stürzt in den Drei Zinnen ab

Montag, 01. September 2025 | 08:25 Uhr
Dolomiten_abenteuer-alpen-aussicht-Alpen Drei Zinnen
lpa/Pexels/S.Migaj - archiv
Schriftgröße

Von: mk

Sexten/Feldthurns – Ein erfahrener Bergführer aus Feldthurns ist am Sonntag am Normalweg der Großen Zinne in Sexten schwer verunglückt. Der 53-Jährige stürzte rund 15 Meter in die Tiefe, berichtet Alto Adige online.

Der Mann schlug am Kopf auf und erlitt ein Polytrauma. Derzeit befindet er sich in kritischem Zustand im Krankenhaus von Treviso.

Andere Bergsteiger, die ebenfalls in den Drei Zinnen unterwegs gewesen waren und den Sturz beobachtet hatten, schlugen um 8.10 Uhr am Morgen Alarm. Sofort wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert. An der Unfallstelle seilten sich ein Bergretter und ein Notarzt vom Helikopter ab, um den Verunglückten zu versorgen.

Der 53-Jährgie, der stets bei Bewusstsein war, wurde nach der Erstversorgung in eine Trage gelegt und mit einem 75 Meter langen Seil geborgen. Anschließend wurde er ins Krankenhaus nach Treviso geflogen. Ein zufällig anwesender Retter hatte die Einsatzkräfte bei der Bergung unterstützt.

Die Person, die mit dem verletzten Bergführer unterwegs war, wurde unversehrt von einem anderen Alpinisten sicher zurück ins Tal begleitet.

Bezirk: Eisacktal, Pustertal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

