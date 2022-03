Berührende Bilder: Liebespaare verabschieden sich

Twitter/MFA of Ukraine

Kiew – Das ukrainische Außenministerium veröffentlichter Bilder von Liebespaaren, die sich infolge des Krieges trennen müssen.

Mit Blicken, langen Umarmungen und einem Kuss verabschieden sich die jungen Männer, die in den Krieg ziehen müssen, von ihren Freundinnen und Verlobten. Während eine junge Frau in seinen Armen eine stille Geborgenheit sucht, blickt ein junger Soldat nachdenklich in eine Zukunft, die wenig Gutes und viel Ungewissheit zu verheißen scheint.

In allen Bildern, die sich liebende Paare zeigen, liegt eine tiefe Melancholie. Der Himmel über den jungen Menschen, die in Friedenszeiten eine gemeinsame Zukunft planen könnten, ist bewölkt und grau.

Die Liebe ist groß, aber noch so viele Umarmungen und Küsse vermögen nicht die Angst vor einem Abschied für immer zu verdrängen. Wer in den Krieg zieht, weiß nicht, ob er zurückkehren wird. Aber die Hoffnung, nach der Heimkehr einen gemeinsamen Weg zu beginnen, lebt.

