Berufsfeuerwehr: Ausbildungswettbewerb für Brandinspektoren

Bozen – 132 Männer und 2 Frauen arbeiten derzeit bei der Berufsfeuerwehr in der Feuerwache an der Drususallee in Bozen. Nun werden zwei weitere gesucht, für das Berufsbild Brandinspektor beziehungsweise Brandinspektorin: In ihr Aufgabengebiet fällt nicht nur – wie die Bezeichnung nahelegt – die Brandursachenermittlung, ein Brandinspektor, eine Brandinspektorin übernimmt bei größeren Einsätzen wie Verkehrsunfällen, Wohnungsbränden, Wasserrettung oder Gefahrguteinsätzen die Führung der Mannschaft und die Einsatzleitung.

Erkennbar sind die Brandinspektorin oder der Brandinspektor der Berufsfeuerwehr, umgangssprachlich Offiziere genannt, am roten Mantel und am roten Helm. Außerhalb der Einsatztätigkeit fällt ein breites Feld an Aufgaben an, jeder Brandinspektor, jede Brandinspektorin bekommt einen bestimmten Bereich zugeteilt, von der Arbeitssicherheit über die Instandhaltung des Dienstsitzes und des Fuhrparks und der Leitung der Einsatzzentrale bis zum Ankauf von Einsatzmaterial oder zur Ausbildung des Personals. Außerdem sind weitere Aufgaben zu erledigen, wie etwa die Ausarbeitung von Einsatzplänen, etwa bei der Mitarbeit am Landesplan Vermisstensuche.

Voraussetzungen für die Zulassung zum Ausbildungswettbewerb

Voraussetzung für die Teilnahme am Ausbildungswettbewerb ist der Abschluss einer Fachoberschule für den technologischen Bereich mit den Fachrichtungen Maschinenbau, Mechatronik und Energie; Transport und Logistik; Elektronik und Elektrotechnik; Information und Telekommunikation; Bauwesen und Raumplanung mit den Schwerpunkten Bauwesen, Umwelt und Raumplanung, Geotechnik; oder der Lehranstalt für Industrie und Handwerk mit der Fachrichtung Instandhaltung und Kundendienst. Vorausgesetzt werden zudem ein Alter zwischen der Volljährigkeit und einem Höchstalter von 30 Jahren sowie die körperliche und geistige Eignung, weiters der Zwei- oder Dreisprachigkeitsnachweis B2, der Führerschein der Kategorie B und die italienische Staatsbürgerschaft.

Informationen zum Stellenprofil erteilt der stellvertretende Kommandant der Berufsfeuerwehr Andrea Lazzarotto, Telefon 0471 415988.

Die Wettbewerbsankündigung wurde auf der Homepage der Landespersonalabteilung und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Bis zum Freitag, dem 5. April 2024, 12 Uhr, können sich Interessierte im Landesamt für Personalaufnahme um Teilnahme am Ausbildungswettbewerb bewerben. Die Einreichung des Antrages wird ausschließlich online über das eigens eingerichtete Portal durchgeführt.

Allgemeine Informationen zum Wettbewerb erteilt das Landesamt für Personalaufnahme, Bozen, Rittner Straße 13, Telefon 0471 411563, E-Mail William.Pedrazza@provinz.bz.it.