Bestürzung nach Tod von Obdachlosem in Bozen

Bozen – Nach dem Tod des jungen Obdachlosen in Bozen fragen sich viele: Wie kann so etwas passieren? Wie berichtet, hatte der 20-jährige Ägypter die Nacht auf Freitag in einem behelfsmäßigen Unterschlupf in der Industriezone verbracht. Am nächsten Morgen ist er nicht mehr aufgewacht.

In der Früh schlugen Freunde des Obdachlosen Alarm. Obwohl ein Rettungswagen samt Notarzt zur Stelle in der Nähe des Bahnhofs beim Messegelände ausgerückt ist, kam jede Hilfe für den 20-Jährigen zu spät. Auch die Polizei stand im Einsatz. Der junge Mann ist in der Nacht erfroren.

Die Obdachlosenunterkünfte in Bozen sind schon lange überfüllt und in Meran gibt es zu wenig Plätze. Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung dürfen dort nicht schlafen. In Bozen gibt es derzeit nur für 180 Personen einen Schlafplatz. Über 200 Menschen, die auf der Straße leben, stehen auf der Warteliste und müssen die Nächte im Freien verbringen.

Die Stadtgemeinde Bozen hat immer wieder verlangt, dass auch andere Gemeinden Obdachlose aufnehmen und betreuen.

In der kommenden Woche soll wieder eine Kältefront durch Südtirol ziehen.