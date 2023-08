Betrunkene spaziert auf Dach eines fünfstöckigen Gebäudes herum

Bozen – Die Polizei hat in den vergangenen Tagen eine junge Frau in Bozen gerettet, die mitten in der Nacht in trunkenem Zustand auf den Dächern eines fünfstöckigen Gebäudes herumspaziert ist.

Das Mehrfamilienhaus steht mitten im Zentrum von Bozen. Die Dächer der Altbauten haben häufig eine starke Neigung und die Gebäude sind untereinander nicht immer verbunden. Die junge Frau war sich der Gefahr offenbar nicht bewusst.

Für die Beamten war es äußerst riskant, zu ihr zu gelangen. Die Frau war zuvor über eine Dachrinne hochgeklettert, die darauf gebrochen ist.

Auf einer Höhe von 25 Metern über dem Boden redeten die Beamten der jungen Frau mit viel Geduld zu, ohne sie in unnötige Aufregung zu versetzen. Auch die Feuerwehr und mehrere Sanitäter standen im Einsatz. Gemeinsam gelang es, die junge Frau zu bergen und in Sicherheit zu bringen.