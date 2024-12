Betrunkener belästigt Hotelpersonal und Besucher am Weihnachtsmarkt

Von: mk

Bozen – Am Mittwochabend ist eine Carabinieri-Streife in Bozen am Walther-Platz eingeschritten, weil ein 65-jähriger Mann in trunkenem Zustand Besucher des Weihnachtsmarktes und Mitarbeiter eines Hotels grundlos belästigt und verbal angegriffen hat.

Zwei Carabinieri, die sich bereits an Ort und Stelle befanden und zu Fuß für den von der Quästur angeordneten öffentlichen Sicherheitsdienst zum Schutz der Besucher des Weihnachtsmarktes eingesetzt waren, griffen sofort ein.

Durch den Einsatz konnte dem Treiben des Mannes ein Ende gesetzt werden.

Er kassierte wegen Trunkenheit eine Verwaltungsstrafe und wurde vom Rettungsdienst ins Bozner Krankenhaus gebracht.