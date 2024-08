Betrunkener randaliert in Restaurant und greift Polizei an

Von: AP

Bozen – Am späten Donnerstagabend sorgte ein Vorfall auf der Piazza Verdi für einen Einsatz der Polizei, wie heute bekannt wurde. Über den Notruf 112 ging eine Meldung ein, dass es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Restaurant gekommen sei. Die Einsatzkräfte der Carabinieri trafen nur wenige Minuten später am Tatort ein und bemerkten sofort einen Mann, der beim Anblick der Einsatzkräfte versuchte zu fliehen, um sich einer Kontrolle zu entziehen.

Nach einer kurzen, aber intensiven Verfolgung konnte der Mann gestellt werden. Doch die Situation eskalierte weiter: Der Verdächtige wehrte sich heftig gegen seine Festnahme und schlug im Streifenwagen wild um sich, sodass die Beamten Mühe hatten, ihn unter Kontrolle zu bringen.

Der Restaurantbesitzer, der den Notruf abgesetzt hatte, erklärte, dass der Mann zuvor in sein Lokal gekommen war, um Alkohol zu bestellen. Bereits sichtbar betrunken, wurde ihm der Ausschank weiterer Getränke verweigert. Daraufhin zeigte der Mann ein zunehmend aggressives Verhalten und begann, den Gastwirt lautstark zu bedrängen und auf die Herausgabe von Alkohol zu bestehen. Als der Wirt sich weigerte, eskalierte die Lage schnell. In der darauffolgenden Auseinandersetzung griff der Mann den Gastwirt an und verletzte ihn am Bein.

Nach seiner Festnahme und der Verbringung ins Polizeipräsidium wurde der Mann als N. A., ein 24-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger, identifiziert. N. A. ist kein Unbekannter: Er ist wegen zahlreicher Delikte wie Körperverletzung, Drogenhandel, Sachbeschädigung und schwerem Diebstahl bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Polizei zeigte ihn wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung an. Angesichts der schweren Vorwürfe ordnete der Quästor der Provinz Bozen, Paolo Sartori, eine sofortige Ausweisung des Mannes aus dem Staatsgebiet an, verbunden mit einem Verbot der Wiedereinreise. Die Behörden arbeiten nun daran, die schnelle Abschiebung zu gewährleisten.