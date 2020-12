Bewegtes Wochenende: Viele gaben sich offenbar die Kante

Bozen – Neben der Straßenpolizei waren am Wochenende auch die Carabinieri mit den Kontrollen und bei Einsätzen fleißig. Zwischen Schlägereien, Verkehrsunfällen und Ansammlungen Jugendlicher ohne Maske war das Aufgabenspektrum breit aufgefächert.

Freund mit Messer bedroht

Schon am Freitagvormittag gab es einen brenzligen Einsatz: Im Ahrntal wurden die Carabinieri zu einem häuslichen Streit alarmiert. Eine 18-jährige Jugendliche bedrohte ihren Freund (19) mit einem Küchenmesser. Als die Gemüter beruhigt waren, wurde die junge Frau angezeigt. Auch vier weitere Personen, die sich in der Wohnung aufhielten, kassierten eine Anzeige wegen Trunkenheit und Verstoßes gegen die Covid-Regeln.

Trunkenheit am Steuer

Wegen Trunkenheit am Steuer wurde in der Nacht auf Samstag ein 25-jähriger Mann aus Welschnofen angezeigt. Er war mit seinem Auto im Zentrum von Bozen unterwegs gewesen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Auch im Pustertal sind in der Nacht auf Samstag vier Personen angezeigt worden, weil sie zu tief ins Glas geschaut hatten und danach im Auto unterwegs waren. Zwei weitere Personen hatten hingegen Drogen konsumiert. Wegen des Verstoßes gegen die Anti-Covid-Regeln haben die Carabinieri im Pustertal elf Personen zur Kasse gebeten.

Verstoß gegen Corona-Regeln

Auch in der Landeshauptstadt nahm es nicht jeder genau mit den Corona-Maßnahmen. Am Freitag um die Mittagszeit ist in Bozen ein 52-jähriger Gastronom bei einer Kontrolle ohne Mund-Nasenschutz ertappt worden. Außerdem fanden sich im Lokal keine Desinfektionsspender. Ein 33-jähriger Marokkaner kassierte eine Anzeige wegen illegalen Grenzübertritts und Verstoßes gegen die Covid-Regeln. Auch ein Mann aus dem Sarntal wurde am Bahnhofsplatz in Bozen ohne Schutzmaske angetroffen.

In der Nacht auf Sonntag bauten zwei junge Männer aus Eppan einen Unfall mit einem Pkw. Sie verloren in einer Kurve die Kontrolle über das Auto und landeten außerhalb der Fahrbahn. Danach entfernten sie sich vom Unfallort. Die Carabinieri konnten die beiden Freunde aufspüren. Zunächst wurden sie wegen des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen sanktioniert.

Am Ritten wurden am Samstagabend zehn Personen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln bestraft. Sieben Personen nahmen an einer privaten Feier ohne Schutzmaßnahmen teil. Drei waren nach 18.00 Uhr in einer Pizzeria.

Eine ähnliche Sachlage bot sich den Carabinieri in Moos in Passeier. 24 teils junge Barbesucher waren kurz vor 19.00 Uhr noch in einer Bar und amüsierten sich bei Speis und Trank.

Carabinieri bedroht

Einen Vorfall der besonderen Art erlegten am Sonntagabend die Carabinieri von Innichen. Ein 31-jähriger völlig betrunkener Einheimischer erschien auf der Kaserne und sorgte dort für große Aufruhr. Er bedrohte die Carabinieri, weigerte sich seinen Ausweis zu zeigen, schrie und wollte schließlich die Beamten auch angreifen. Der Mann wurde ins Brunecker Spital eingeliefert und auf freiem Fuß angezeigt.