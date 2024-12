“Bild”: Mindestens elf Tote bei Anschlag in Magdeburg

Von: APA/dpa/AFP/Reuters

Bei dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind nach einem Bericht der “Bild” elf Menschen getötet worden. Die Zeitung berief sich auf eigene Informationen, ohne ihre Quellen zu nennen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte, mindestens zwei Menschen starben, ein Erwachsener und ein Kleinkind. Der mutmaßliche Täter sei ein seit 2006 in Deutschland lebender Arzt aus Saudi-Arabien. Der festgenommene Mann ist nach jetzigem Stand ein Einzeltäter.

Die Stadt Magdeburg sprach dem MDR zufolge von einem Toten und knapp 70 Verletzten, davon 15 Schwerverletzte. Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe und Stadtsprecher Michael Reif sprachen von einem “Anschlag”. Der festgenommene Verdächtige ist nach Informationen aus Sicherheitskreisen bisher nicht als Islamist bekannt gewesen.

Das Auto, mit dem der Täter “mindestens 400 Meter über den Weihnachtsmarkt” in die Menschenmenge gerast war, sei noch vor Ort. Es soll sich um einen BMW handeln. Im Fahrzeug werde ein Sprengsatz vermutet, berichtet der MDR unter Berufung auf die Polizei. Der Ort sei abgeriegelt worden. Der Weihnachtsmarkt wurde geschlossen.

Es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern, sagte ein Augenzeuge. An einer großen Weihnachtspyramide wurden demnach Verletzte versorgt. Mehrere Verletzte wurden weggetragen. Die ersten Verletzten wurden im Universitätsklinikum Magdeburg behandelt. Die ersten zehn bis 20 Patienten würden aktuell versorgt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Man stelle sich jedoch auf deutlich mehr Verletzte ein. “Wir rüsten gerade auf”, sagte der Sprecher der Uniklinik. “Intensivbetten stehen bereit.”

Scholz: Ereignisse in Magdeburg “lassen Schlimmes erahnen”

“Die Vorfreude auf ein friedliches Weihnachtsfest wurde durch die Meldungen aus Magdeburg jäh unterbrochen”, erklärte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Online-Dienst X. “Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich danke allen Rettungskräften für ihren Einsatz.” “Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen”, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitagabend auf X. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen, sein Dank gelte “den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden”. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte die Nachrichten aus Magdeburg “zutiefst erschütternd”.

Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schrieb im Online-Dienst X über “furchtbare Nachrichten aus Magdeburg, wo Menschen die Adventszeit in Frieden und Gemeinschaft verbringen wollten”. “Die Bilder aus Magdeburg erschüttern mich zutiefst”, schrieb auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). “Für Familien und Freunde, die auf dem Weihnachtsmarkt Zeit miteinander verbringen wollten, ist nichts mehr, wie es war.”

“Das sind sehr bedrückende Nachrichten aus Magdeburg”, schrieb CDU-Chef Friedrich Merz auf X. “Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.” Auch Merz dankte “allen Einsatzkräften, die sich vor Ort um die Verletzten kümmern”. “In Magdeburg wurden viele Menschen Opfer eines tödlichen Anschlags”, schrieb FDP-Chef Christian Lindner bei X. “Die Bilder haben mich schockiert. Ich denke an die Opfer, ihre Familien und die Einsatzkräfte vor Ort.”

“Die Bilder aus Magdeburg sind erschütternd!”, schrieb AfD-Chefin Alice Weidel auf X. “In Gedanken bin ich bei den Hinterbliebenen und Verletzten. Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende?”

Österreichs Politik schockiert

“Die Nachrichten aus Magdeburg sind erschütternd und machen uns fassungslos. Unsere Gedanken sind in diesen schwersten Stunden bei den Opfern, ihren Familien und den Rettungskräften”, schrieb Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf X. “

“Ich bin schockiert über die Nachrichten aus #Magdeburg. Menschen, die mit ihren Lieben die Weihnachtszeit genießen wollten, wurden heute Abend Opfer eines feigen Anschlags und werden nie mehr zu ihren Familien zurückkehren. Wir stehen eng an der Seite unserer deutschen Freunde!”, schrieb Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) auf X.

“Es ist einfach traurig, die schrecklichen Bild zu sehen. Das große Problem: Diese Bilder wiederholen sich immer und immer wieder. Europa ist spätestens seit 2015 in der Geiselhaft des islamistischen Terrors. Und diejenigen, die diese Entwicklung mit zu verantworten haben, sind bis heute nicht imstande, das Problem zu lösen”, schrieb FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung.

Anschlag erinnert an jenen in Berlin vor knapp acht Jahren

Fast auf den Tag genau vor acht Jahren, am 19. Dezember 2016, war in Berlin ein islamistischer Terrorist mit einem entführten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Dabei wurden zwölf Menschen getötet, das 13. Opfer starb 2021 an den Folgen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.