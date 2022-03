Birchabruck: Arbeiter stürzt in eine Grube

Birchabruck – Am heutigen Samstagmorgen ist es um 8.30 Uhr im Tunnel in Birchabruck zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei zog sich ein Arbeiter mittelschwere Verletzungen zu, als er von einem Bagger in eine Grube stürzte.

Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber ins Bozner Krankenhaus geflogen. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Eggen, die Carabinieri und der Notarzthubschrauber Pelikan 1.