Bischof Muser: „Der Herr ist wirklich auferstanden!“ 

Bozen – Das Osterfest ist das höchste Fest im christlichen Kirchenjahr. „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat“, singt die Liturgie an diesem für die Christen festlichsten Tag des ganzen Jahres. Nach dem Matthäus-Evangelium wälzte ein Engel den Stein, mit dem das Grab Jesu verschlossen war, zur Seite. Das Grab war leer. Der Engel verkündete, dass Jesus auferstanden sei. Die Auferstehung Jesu begründet den Glauben an ein Leben nach dem Tod.

Mit dem Ostergruß, den die Christen der Ostkirchen einander zusagen, „Christus ist auferstanden! Ja, er ist wahrhaft auferstanden!“, eröffnete Bischof Ivo Muser seine Predigt beim Pontifikalamt im Bozner Dom. Auf diesem Fundament müsse sich der christliche Glauben zeigen und bewähren, sagte der Bischof. „Ohne Ostern“, führte der Bischof weiter aus, „fällt alles, was den christlichen Glauben ausmacht, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ja, es stimmt: Ohne Ostern ist unsere Verkündigung leer und unser Glaube sinnlos!“

Ostern sei nicht die Feier eines Wunders, das in der fernen Vergangenheit geschehen ist. „Es ist“, erklärte der Bischof, „der Wendepunkt, an dem sich der Sinn der ganzen Geschichte entschieden hat – für alle, die auf den Gott des Lebens vertrauen. In Jesus Christus ist an seinem Grab in Jerusalem am ersten Tag der Woche eine Hoffnung für diese Welt entstanden, die selbst der Tod nicht zerstören kann.“

Dann zitierte Bischof Muser den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der von den Nationalsozialisten ermordet wurde: “Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Das Osterereignis ist die frohe Botschaft schlechthin: Es gibt dem Leben den letzten Sinn, trotz und durch alles hindurch. Was am ersten Ostermorgen in Jerusalem geschah, bleibt die Initialzündung und das Fundament des christlichen Glaubens – im Leben, im Tod und über diese Welt hinaus.“

Die Gewissheit der Auferstehung ist die Hoffnung, brachte der Bischof seine feste Überzeugung auf den Punkt: „Der Herr ist wirklich auferstanden! Leben wir in dieser Gewissheit, tragen wir sie in unsere Gesellschaft hinein, in alle Bereiche des persönlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens. Verkünden wir sie in den vielen Krisensituationen unserer Zeit, in existenziellen, in Beziehungssituationen und besonders dort, wo die Hoffnung schwindet! Christus ist auferstanden. Ja, er ist wirklich auferstanden! Mit dieser Gewissheit wünsche ich allen – Kindern, Jugendlichen, Familien, alten und kranken Menschen – ein gesegnetes Osterfest voller Hoffnung, Mut und Lebensfreude.“