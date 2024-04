Bischof Muser spendet 24 Erwachsenen die Firmung

Bozen – In der Bozner Dominikanerkirche hat Bischof Ivo Muser gestern Sonntag, 21. April 2024, 24 jungen Erwachsenen aus Sinich, Meran, Bozen, Bruneck und Sterzing die Firmung gespendet.

Die Firmung gehört neben den Sakramenten der Taufe und der Eucharistie zu den Einführungssakramenten in der katholischen Kirche. In der Firmung werden die Gläubigen mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt und ihre Eingliederung in die Gemeinschaft der Kirche ist somit abgeschlossen. In der Regel erfolgt die Firmung im Jugendalter. Aus unterschiedlichen Gründen kann es aber sein, dass Gläubige nicht als Jugendliche gefirmt wurden und erst später den Wunsch haben, das Firmsakrament zu empfangen.

Seit Januar haben sich die 24 Erwachsenen auf die Firmung vorbereitet. Sie haben sich im Stil eines Katechumenats auf den Weg gemacht haben, um die Eckpfeiler des christlichen Glaubens und Lebens neu zu entdecken. Der Katechumenat ist eine Zeit der Vorbereitung auf die Sakramente und des Einlebens in die christliche Gemeinde. Begleitet wurden die Frauen und Männer in dieser Zeit von einer Reihe von Katecheten und Priestern sowie vom diözesanen Amt für Schule und Katechese.

Bischof Ivo Muser zitierte gestern in seiner Predigt die Worte Jesu aus dem Evangelium nach Johannes: “Ich bin der gute Hirte”, der die Menschen beim Namen rufe und mit jedem eine persönliche Beziehung aufbaue. Zu den erwachsenen Firmlingen sagte der Bischof, dass wohl auch sie von Jesus fasziniert seien und als Erwachsene beschlossen hätten, ihre Beziehung zu ihm zu vertiefen. Durch das Geschenk des Heiligen Geistes seien sie nun berufen, Zeugen dieser persönlichen Beziehung zu sein. Besonders wichtig sei – so betonte der Bischof –, dass die Beziehung zum Herrn Früchte in jedem Einzelnen trage. Eine besonders notwendige Frucht, die die Welt heute brauche, sei der Frieden, betonte der Bischof.

Neuer Firmweg für Jugendliche

Aufgrund der sich stark im Wandel befindlichen Seelsorge und mit Hinblick auf den Anspruch, die Sakramente als Sakramente des Glaubens zu feiern, wird in der Diözese Bozen-Brixen ein neuer Weg in der Hinführung und Begleitung zur Firmung für Jugendliche gegangen. Wesentliche Elemente sind das Mindestalter von 16 Jahren und die mindestens einjährige Firmvorbereitung.