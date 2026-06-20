Aktuelle Seite: Home > Chronik > Blitz traf Stromleitung – Zwei Feuerwehrmänner verletzt
Zwei Feuerwehrleute sind in Kärnten verletzt worden

Blitz traf Stromleitung – Zwei Feuerwehrmänner verletzt

Samstag, 20. Juni 2026 | 16:05 Uhr
Zwei Feuerwehrleute sind in Kärnten verletzt worden
APA/APA/THEMENBILD/TOBIAS STEINMAURER
Schriftgröße

Von: apa

Zwei Feuerwehrleute haben am Samstag bei der Bekämpfung eines Brandes im Gemeindegebiet von Wolfsberg im Lavanttal einen durch einen Blitz verursachten Stromschlag erlitten. Der Blitz traf eine beschädigte Stromleitung, in deren Nähe sich die Feuerwehrleute aufhielten. Die beiden Männer wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht, informierte die Polizei.

Die Feuerwehr war kurz nach Mittag gerufen worden, nachdem ein Baum auf einen Stromträgermast gestürzt war. Daraufhin riss die Stromleitung ab, fiel zu Boden und setzte sowohl den Mast als auch rund 200 Quadratmeter Grünfläche in Brand. Während die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael mit 25 Einsatzkräften den Brand löschten, zog ein Gewitter auf. Dabei schlug der Blitz in die beschädigte Leitung ein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Kommentare
76
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Zahl der Touristen steigt im Mai
Kommentare
66
Zahl der Touristen steigt im Mai
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Kommentare
41
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Raser in den Dolomiten: Carabinieri greifen durch
Kommentare
37
Raser in den Dolomiten: Carabinieri greifen durch
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Kommentare
34
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 