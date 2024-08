Blitzschlag mit Folgen für Merans Stadtpolizei – VIDEO

Von: mk

Meran – Ein heftiges Gewitter in Meran ist am Dienstagabend nicht ohne Folgen geblieben. Beamte der Stadtpolizei bewiesen dabei Geistesgegenwart und wahren Mut.

Gegen 20.30 Uhr hatte sich die Stadtpolizei auf dem Weg zu einer Unfallstelle gemacht, als plötzlich ein Blitz in einen großen Baum einschlug. Dieser stürzte darauf teilweise auf den Wagen.

Die Streife konnte noch rechtzeitig ausweichen, sodass das Einsatzfahrzeug nicht mit voller Wucht getroffen wurde. Doch der Baumstamm prallte auf das Heck des Fahrzeugs.

Die Insassen wurde leicht verletzt und sind noch bis 12. August im Krankenstand. Am Fahrzeug entstand schwerer Schaden, der wahrscheinlich irreparabel ist.

Die Straße musste nach dem Zwischenfall zwei Stunden lang gesperrt werden. Die Freiwllige Feuerwehr von Meran hat darauf die Fahrbahn wieder befreit.

Auch in Brixen und in Vahrn hat ein schweres Unwetter gewütet. Mehrere zum Teil starke Gewitterzellen mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in der Umgebung von Meran und Brixen sorgten am Abend für rund 30 Einsätze der Feuerwehren.