Blutiger Raubüberfall in Bozen: Polizei schreitet ein

Von: mk

Bozen – In der Nacht auf Montag ist es in Bozen zu Polizeieinsatz wegen einer vermeintlichen Schlägerei gekommen. Quästor Giuseppe Ferrari hatte über das verlängerte Pfingstwochenende verstärkte Kontrollen in der Landeshauptstadt angeordnet. Die Ordnungshüter nahmen unter anderem die Zone um den Waltherpark und das Einkaufszentrum Twenty ins Visier, aber auch andere stark besuchte Orte ins Visier.

Die Schlägerei hatte sich in der Trient-Straße ereignet. Als die Beamten eintrafen, sahen sie, wie ein 46-jähriger Nigerianer auf einen Mann einschlug, der am Boden lag. Wie die Ermittler herausfanden, hatte der bereits polizeibekannte Angreifer einem 45-jährigen Pakistaner zuvor gewaltsam die Brieftasche entwendet.

Die Ordnungshüter konnten den Nigerianer stoppen und die Brieftasche sicherstellen. Der Mann wurde wegen erschwerten Raubüberfalls verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.

Am Sonntag hielten die Polizisten einen 32-jährigen Marokkaner im Don Bosco-Viertel auf, der mit dem Fahrrad unterwegs war und der bereits aktenkundig ist. Bevor er gestoppt wurde, hatte er ein Päckchen von sich geworfen, das die Beamten im Anschluss allerdings sicherstellten. Bei dem Inhalt handelte es sich um rund 100 Gramm Haschisch. Der bereits vorbestrafte Asylwerber wurde wegen Drogenhandels auf freiem Fuß angezeigt.

Die Polizei zeigte am Montag außerdem zwei Marokkaner, einen Spanier und einen Tunesier wegen Ladendiebstahls an. Die vier Männer hatten Lebensmittel und andere Waren entwendet.

Drei Männer mit Migrationshintergrund sowie eine italienische Staatsbürgerin wurden hingegen angezeigt, weil sie einen Platzverweis missachtet hatten. Insgesamt hat die Polizei am verlängerten Wochenende 212 Personen identifiziert und 27 Fahrzeuge aufgehalten.