Innichen nach Bluttat im Ausnahmezustand

Zivilschutzwarnung: Menschen sollen in Wohnungen bleiben

Von: luk

Innichen – In Innichen herrscht Alarmstimmung: Der Zivilschutz hat eine dringende Warnung herausgegeben, nachdem Berichte über einen bewaffneten und möglicherweise gewaltbereiten Mann bekannt wurden. Die Behörden legen den Bewohnern nahe, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen.

Laut unbestätigten Meldungen soll der Mann in der Nacht eine Frau und möglicherweise eine weitere Person erschossen haben. Das Opfer wurde nach ersten Erkenntnissen auf der Treppe getroffen. Bei dem Täter soll es sich um den Sohn eines ehemaligen Jagdaufsehers handeln, der die Waffe seines Vaters an sich genommen hatte.

Es wird vermutet, dass das Verbrechen im familiären Umfeld verübt wurde, die genaue Ursache ist jedoch noch unklar.

Er hat sich in einer Wohnung eines Hauses in der Nähe der Wache der Staatspolizei verschanzt, das derzeit von Carabinieri und Polizei umstellt ist. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ein Einsatz des GIS der Carabinieri und anderer Spezialeinheiten wird erwartet, um in die Wohnung einzudringen.

Im Zuge der Operation ist auch das Gebiet um den Bahnhof isoliert worden. Züge und Linienbusse halten derzeit nicht in Innichen an.