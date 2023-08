Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert plötzlich hinter dem Brenner

Vals – In Vals in Nordtirol gleich hinter dem Brennerpass ist am Samstagvormittag urplötzlich eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert und hat in einer Wiese einen riesigen Krater hinterlassen.

Anrainer verständigten die Ordnungshüter. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Durch die Explosion ist es allerdings zu starker Rachentwicklung gekommen.

Der Krater auf der Wiese ist rund zehn Quadratmeter groß und hat eine Tiefe von drei Metern.

Im Einsatz standen die Polizei und die Feuerwehr. Eine Hundestaffel der Ordnungshüter durchsuchte die Umgebung. Dass sich andere Sprengkörper in der Nähe befinden, wird derzeit ausgeschlossen.

Ersten Vermutungen zufolge könnte der heftige Regen zu Bewegungen im Erdreich geführt haben. Diese wiederum hätten die Explosion ausgelöst.

Die Explosion wurde auch vom Österreichischen Erdbebendienst mit einer Magnitude von 1,7 nach Richter registriert.