Bozen: 350 Kontrollen am Freitagabend

Bozen – Insgesamt 350 Kontrollen wurden am vergangenen Freitagabend von der Polizei in Bozen durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, zu überprüfen, ob die Bürger Bozens sich an die Verordnung des Bürgermeisters Caramaschi hielten, welche den Verzehr von Speisen und Getränken in der Öffentlichkeit oder in der Nähe von Bars und Restaurants zwischen 20.00 Uhr bis 2.00 Uhr an den Tagen des Wochenendes verbot.

Die Verordnung, welche bis zum 14. Juni verlängert wurde, gilt nach wie vor für das gesamte Gemeindegebiet und sieht bei Missachtungen der temporären Sonderregelungen Bußgelder in Höhe von 400 Euro vor.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt acht Personen sanktioniert, weil sie ihre Masken nicht trugen. Die Kontrollen wurden dabei von Polizisten in Uniform sowie in Zivil durchgeführt, zumal es zu beobachten ist, dass manche Personen ihre Masken nur beim Anblick von Polizisten aufsetzen, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.