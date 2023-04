Bozen: 49-Jährige von Lieferwagen erfasst

Bozen – In Bozen hat sich am Mittwoch kurz nach 6.00 Uhr in der Galvani-Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 49-jährige Frau aus der Stadt wurde von einem Lkw erfasst und schwer verletzt.

Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, eilte ihr eine Angestellte der Bar „Galvani“ zu Hilfe und setzte den Notruf ab. Das Unfallopfer schwebt nicht in Lebensgefahr.

Die 49-Jährige wollte offenbar auf der Höhe der Bushaltestelle die Straße überqueren.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Stadtpolizei.