Bozen: Anwohner fühlen sich von Obdachlosen belästigt

Bozen – Im Bozner Neubruchweg beklagen die Anwohner eine fortschreitende Verschlimmerung der Hygiene- und Sicherheitslage. Obdachlose haben es sich im Hof und Garten des Inail-Gebäudes an der Ecke zur Europaallee gemütlich gemacht. Seit Wochen campen sie dort wild, lassen Klamotten, Lebensmittel, Müll und sogar Ausscheidungen zurück. Sowohl Mitarbeiter der Inail als auch Anwohner haben schon mehrfach die Ordnungshüter verständigt. Doch bis auf die Feststellung der Identität haben die Beamten keine Handhabe.

Neben den Obdachlosen, die laut Tageszeitung Alto Adige aus Osteuropa stammen, kursieren auch Drogenabhängige in dem Viertel. Herumliegende Spritzen und Blutspritzer zeugen davon. “Es spielen auch Kinder in den Grünanlagen”, so einer der besorgten Anwohner. Andere befürchten, dass sich manche Anrainer im Winter, wenn es früher dunkel wird, nicht mehr aus dem Haus trauen, weil sie nicht wissen, was sie erwartet.