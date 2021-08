Bozen: Auf dem Weg zur Arbeit ausgeraubt

Bozen – Diesen Moment wird eine Frau aus Bozen wohl nicht so schnell vergessen können: Am vergangenen Donnerstag gegen 6.30 Uhr früh wurde sie im Bereich der Radwegunterführung bei der Palermobrücke von einem jungen Mann auf dem Fahrrad ihrer Handtasche beraubt. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, geschah alles innerhalb weniger Sekunden. Die Frau war zu Fuß zur Arbeit unterwegs, als ein junger Mann auf dem Fahrrad vorbeifuhr. Plötzlich machte dieser aber eine Wende und entriss ihr im Vorbeifahren die Handtasche. Dies geschah mit so großer Wucht, dass sogar das Kleid der Frau gerissen ist. Sie selbst wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Doch der Schock sitzt tief. Die Hilfeschreie der Frau alarmierten mehrere Passanten, die wiederum die Carabinieri verständigten. Die Exekutivbeamten fanden die Frau in Tränen aufgelöst vor. Das Opfer war aber noch in der Lage, eine Täterbeschreibung abzugeben. Es soll sich um einen farbigen, athletischen Mann zwischen 20 und 30 Jahren handeln. Er trug eine Mütze. Die Angaben der Frau wurden durch die Aufnahmen der Überwachungskameras in der Gegend bestätigt.

Die Carabinieri erkannten in den Bildern einen bereits polizeibekannten Migranten ohne festen Wohnsitz. Er soll sich schon in der Vergangenheit ähnliche Delikte geleistet haben. Für den mit dem Fahrrad geflüchteten Mann sind somit die Stunden bis zu seinem Auffinden gezählt. Für die Frau ist das vorerst nur ein schwacher Trost, da sie neben den Verlust ihrer Dokumente und rund 200 Euro Bargeld auch noch die Hausschlüssel in der Handtasche aufbewahrt hatte.