Bozen: Auf Rivalen eingestochen

Bozen – Wegen versuchten Mordes ist am Bozner Landesgericht ein 43-jähriger Italiener zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, hatte sich der Vorfall Im Juni 2022 vor der Bar Pia in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen zugetragen.

Damals entfachte sich der Streit zwischen drei Männern. Der nun Verurteilte besorgte sich im Zuge der Auseinandersetzung ein Küchenmesser und rammte es seinem Widersacher mehrfach in die Bauchgegend. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste einer Not-Operation unterzogen werden.

Laut der Staatsanwaltschaft sei die Tat aus nichtigen Gründen erfolgt. Der Angeklagte war aber geständig und leistete dem Opfer Schadenersatz. Daher kamen mildernde Umstände zum Tragen. Weil auch ein verkürztes Verfahren durchgeführt wurde, reduzierte sich das Strafmaß auf drei Jahre. Der 43-Jährige ist wegen des Strafmaßes und seiner kooperativen Haltung wieder auf freiem Fuß.