Bozen: Betrunkener geht mit Messer auf Carabinieri los

Bozen – Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt werfen die Carabinieri einem 20-jährigen Bozner vor.

Der junge Mann soll in der Nacht auf Montag in der Dr.-Streiter-Gasse in Bozen Tische von Bars sowie Fahrräder zu Boden gestoßen haben.

Als die Carabinieri – alarmiert von Anwohnern – gegen 1.30 Uhr eintrafen und den angetrunkenen Mann zur Vernunft bringen wollten, zückte dieser ein Messer und ging damit auf die Beamten los.

Um ihn zu stoppen, setzten die Carabinieri Pfefferspray ein. Außerdem musste ein Streifenwagen der Quästur zur Unterstützung angefordert werden.

Schließlich wurde der 20-Jährige Mann, der schon polizeibekannt ist, überwältigt und festgenommen. Er wurde in den Hausarrest überstellt.