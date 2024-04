Bozen: Betrunkener irrt mit Schlagstock und Messer umher

Bozen – Auch am Osterwochenende waren die Polizeikräfte auf Geheiß von Quästor Paolo Sartori in Bozen und anderen Orten Südtirols im Einsatz, um Kriminalität zu verhindern und für die öffentliche Sicherheit zu sorgen.

So wurde etwa verstärkt am Bozner Bahnhof sowie in den Zügen, in Linienbussen, öffentlichen Lokalen sowie auf der Straße kontrolliert. Insgesamt hat die Staatspolizei in den vergangenen Tagen 72 Fahrzeuge sowie 319 Personen überprüft.

Besonders hervor sticht dabei der Fall eines bereits polizeibekannten Bozners (46). Der Mann war im Zuge einer Personenkontrolle in der Sassaristraße am Sonntagabend völlig betrunken. Die Ordnungshüter stellten schließlich in seinem Besitz ein Teleskopschlagstock sowie ein großes Messer sicher. Er wurde angezeigt und gegen ihn eine mündliche Verwarnung des Quästors ausgesprochen. Außerdem wurden Maßnahmen der Sonderüberwachung erhoben.

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei hingegen in der Tiefgarage des Eurospar in der Zillerstraße zwei junge Bozner mit 15 Gramm Haschisch aufgegriffen. Sie wurden als Drogenkonsumenten gemeldet.

Quästor Paolo Sartori hat nach den zahlreichen Schwerpunktkontrollen sechs polizeiliche Aufenthaltsverbote für drei Jahre ausgesprochen. Außerdem wurden vier Abschiebedekrete unterzeichnet. Die Betroffenen müssen Italien innerhalb von sieben Tagen verlassen.

Auch zwei Lokalverbote, gültig für die Dauer von zwei Jahre wurden ausgesprochen. Die Betroffen dürfen in diesem Zeitraum in Bozen keinen Gastbetrieb mehr betreten.