Bozen: Carabinieri-Aktion gegen das Verbrechen

Von: luk

Bozen – An den Tagen vom 17. bis 22. Juli haben die Carabinieri in Bozen fünf Operationen durchgeführt. “Diese Einsätze verdeutlichen die Entschlossenheit und Effizienz der Beamten im Umgang mit Notfällen und der Prävention illegaler Aktivitäten”, so die Bozner Carabinieri.

17. Juli: Bei einer gezielten Drogenkontrolle in der Bahnhofsstraße stellten die Beamten 13,78 Gramm Haschisch bei einem marokkanischen Staatsbürger sicher. Das Päckchen mit dem Logo “Moussa” wurde konfisziert und zur Analyse ins Labor geschickt.

18. Juli: Früh morgens fanden die Carabinieri in der Nähe des Bahnhofs bei einem Mann aus Ostuni 9,45 Gramm Haschisch. Auch hier wurde die Substanz beschlagnahmt und die Behörden informiert. Am selben Abend wurde ein weiterer marokkanischer Staatsbürger wegen Missachtung eines Rückkehrverbots in Bozen angezeigt.

19. Juli: Abends wurde ein in Salurn wohnhafter marokkanischer Staatsbürger wegen erschwerten Diebstahls und missbräuchlicher Nutzung und Fälschung von Zahlungsmitteln angezeigt. Die Beamten fanden bei ihm gestohlene Dokumente und eine Bankkarte, mit der er mehrere Transaktionen durchgeführt hatte.

22. Juli: Heute Morgen wurde ein Mann aus Bozen wegen eines Autodiebstahls angezeigt. Der Diebstahl war am 3. Mai 2024 gemeldet worden, bei dem aus einem Ford Transit ein Rucksack mit zwei Parfums, ein Handy und 14.000 Euro in bar gestohlen wurden.