Bozen: Carabinieri auf Märkten präsent

Bozen – Auch auf den zahlreichen Märkten in der Südtiroler Landeshauptstadt zeigen die Carabinieri gemeinsam mit der Stadtpolizei Präsenz.

Die beliebten Märkte ziehen nämlich auch Menschen an, die nichts Gutes im Schilde führen. Immer wieder komme es zu Diebstählen oder Betrügereien, so die Bozner Carabinieri.

“Es ist wichtig, insbesondere für ältere Menschen, einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, wie das Mitführen von wenig Bargeld, das Tragen von Wertgegenständen in verschlossenen Taschen und das Vermeiden von zu enger Annäherung an Fremde”, so der Kommandant der Carabinieri-Kompanie in Bozen, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone.

Bei verdächtigem Verhalten wird empfohlen, den Notruf zu wählen oder sich an die Carabinieri zu wenden.