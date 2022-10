Bozen: Carabinieri stellen Uniformen aus

Bozen – Anlässlich der Feierlichkeiten zum nationalen Tag der Einheit und des Tags der Ordnungskräfte am 4. November stellen die Carabinieri in der Vitrine des Stadt Hotels in Bozen mehrere Uniformen aus.

Dazu gesellt sich eine Reihe von Symbolen und Gegenständen der italienischen Heerespolizei. Die Carabinieri wollen damit unter anderem ihre Nähe zu den Bürgern zeigen.

Seit Samstagvormittag ist die Vitrine mit den Uniformen bestückt. Zu sehen sind unter anderem Offiziersuniformen, aber auch Uniformen von Skifahrern der Carabinieri aus der Gegenwart und dem Jahr 1940.