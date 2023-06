Bozen: Crash zwischen Motorrad und Scooter

Bozen – In der Nacht auf Donnerstag ist es in Bozen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach Mitternacht prallten in der Freiheitsstraße ein Motorrad und ein Scooter zusammen.

Laut Bozner Berufsfeuerwehr fing dabei das Leichtmotorrad Feuer. Der Fahrer zog sich Verbrennungen zu und wurde ins Bozner Spital eingeliefert.

Die Berufsfeuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Am Unfallort hatten sich viele Schaulustige versammelt.