Bozen: Darum lieferte sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd

Bozen – Zu einer wilden und gefährlichen Verfolgungsjagd kam es am Mittwochabend in der Südtiroler Landeshauptstadt. Ein junger Bozner verlor am Ende des Vorfalls seinen Führerschein.

Der junge Mann war gegen 23.00 Uhr mit einem amerikanischen Pick-up im Stadtgebiet unterwegs und steuerte auf einen Streifenwagen der Stadtpolizei zu. Die Beamten bemerkten schon von Weitem, dass das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, und hielten die Polizeikelle hinaus.

Der Fahrer im Pick-up drückte aber aufs Gaspedal und suchte das Weite, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Es kam zu einer minutenlangen Verfolgungsjagd in den Straßen von Bozen. Dabei machte der Pick-up-Fahrer aber schließlich einen Fehler und steuerte in eine private Garageneinfahrt ohne Fluchtmöglichkeit.

In dieser aussichtslosen Lage obsiegte die Vernunft schließlich doch: Er stellte den Motor ab und ergab sich seinem Schicksal. Außerdem entschuldigte er sich bei den Exekutivbeamten.

Bald war auch klar, warum der junge Autolenker geflüchtet war. Er hatte an dem Abend zu tief ins Glas geschaut und hatte wohl Sorge, seinen Führerschein zu verlieren. Dieses Schicksal ereilte ihn dann aber ohnehin. Hinzu kam eine Anzeige wegen Widerstands.