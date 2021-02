Bozen: Dealer versteckt Haschisch im Slip

Bozen – Am Freitagnachmittag hat die Staatspolizei am Bahnhof in Bozen einen mutmaßlichen Drogenhändler angehalten.

Der polizeibekannte Mann stieg gerade aus dem Regionalzug vom Brenner. In seinem Rucksack hatte der 26-jährige Afghane 40 Gramm Kokain. In seiner Unterhose hatte er hingegen 48 Gramm Haschisch gepackt. Zudem stellten die Beamten 2.200 Euro in bar sicher. Für ihn klickten die Handschellen.

Auch im Bahnhofspark war die Staatspolizei gemeinsam mit Drogenspürhund “Escot” am Freitag aktiv. Dabei griffen sie einen jungen Mann aus Gambia mit einigen Gramm Haschisch und Bargeld auf. Er wurde wegen Drogenhandels angezeigt.

Am Samstagvormittag ging die Operation der Quästur weiter: In der Schlachthofstraße wurde ein 30-jähriger Mann aus Gambia angezeigt. Er war erst am Freitag aus dem Gefängnis wegen Drogenvergehen entlassen worden. Nun wurde er erneut mit Haschisch und Marihuana angetroffen. Teile davon hatte er in seiner Unterhose versteckt.

Die Drogenfahnder der Staatspolizei haben bereits in den vergangenen Tagen im Bahnhofspark, am Verdiplatz sowie im Kapuzinergarten diverse Drogenverstecke ausgehoben. Dabei wurden über 100 Gramm Haschisch und Marihuana entdeckt.