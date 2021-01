Bozen: Fliegerbombe wird am Sonntag entschärft

Bozen – Am kommenden Sonntag, den 17. Januar wird in der Südtiroler Landeshauptstadt die in der Perathonerstraße gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

Die Bevölkerung in einem Umkreis von knapp 500 Metern rund um den Fundort muss von 8.45 Uhr und bis ca. 11.00 Uhr die Häuser und Wohnungen verlassen. Die Evakuierung betrifft knapp 5.000 Bürger und rund 1.300 Wohnungen.

Es ist notwendig, die Rollläden, Jalousien, Fensterläden oder ähnliches zu schließen und die Fenster innen offen zu lassen, oder das Glas mit Klebeband zu schützen, wenn keine Rollläden vorhanden sind, teilt die Gemeinde Bozen mit. Auch die Stromversorgung wird in dem Gebiet unterbrochen.

Mit der Entschärfung beginnen die Experten um 9.30 Uhr. Rund 1,5 Stunden sind dafür angesetzt. Der Sprengkörper wird danach in der Kaserne in Roverè della Luna gebracht und dort unschädlich gemacht.

Dieses Mal bleibt die Brennerautobahn frei befahrbar.

Nachfolgend findet sich das Verzeichnis der Straßen und Hausnummern, die sich in der “Roten Zone” befinden:

Südtiroler Straße – Hausnummern:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28/A, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 49/A, 49/B, 49/C, 50, 51, 53, 60

Andreas-Hofer-Straße – Hausnummern:

23

Silbergasse – Hausnummern:

1, 1/A, 2, 2/A, 2/B, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 5/A, 6, 6/A, 6/B, 7, 7/B, 8, 9, 9/A, 10, 11, 11/A, 12, 12/A, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 15/A, 15/B, 16, 16/A, 16/D, 17, 17/A, 18, 18/A, 19, 19/A, 20, 20/A, 21, 21/C, 21/E, 22, 22/A, 23, 24, 26, 26/A, 28, 30, 32, 34, 36

Bindergasse – Hausnummern:

5, 6/A, 7, 7/A, 8, 8/A, 9, 9/A, 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 13, 13/A, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 16/A, 17, 17/A, 18, 18/A, 19, 19/A, 20, 20/A, 21, 21/A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 23, 23/A, 23/B, 24, 24/A, 25, 27, 27/A, 28, 28/B, 29, 29/B, 30, 31, 31/A, 32, 33, 35, 37

P.-F.-Calvi-Straße – Hausnummern:

2, 4, 6, 8, 8/C, 10, 11, 12

Rosengartenstraße – Hausnummern:

1, 1/A, 1/B, 3, 3/A, 3/B, 4, 5, 5/A, 6, 6/A, 7, 7/A, 7/B, 8, 10, 11, 12

Kapuzinergasse – Hausnummern:

2, 2/A, 2/B, 2/C, 4, 5, 6, 7, 8, 8/A, 8/C, 10, 11, 12, 12/A, 12/B, 14, 14/A, 14/B, 18, 18/A, 18/B, 18/C, 18/D, 20, 22, 22/A, 24, 26/A, 26/B, 28, 28/A, 28/B, 30

Giosuè-Carducci-Straße – Hausnummern:

11, 13/A

Gerbergasse – Hausnummern:

2, 2/A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/A, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 65, 67, 67/A, 67/B, 69

Crispistraße – Hausnummern:

9, 13, 13/A, 15, 15/A, 15/B, 15/C, 17, 17/A, 17/B, 17/C, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/A, 36/B, 36/D, 37, 38, 39, 40, 40/A, 40/B, 41, 42, 43, 44, 46, 48

Zwölfmalgreiner Straße – Hausnummern:

1, 2, 3, 5, 5/A, 5/B, 7, 7/A, 7/B, 7/C, 7/D, 7/E, 7/F, 8, 9, 9/A, 9/C, 11/A, 14

Don-Giorgio-Cristofolini-Passage – Hausnummern:

5, 9

Dompassage – Hausnummern:

1, 2, 4, 15

Dominikanerplatz – Hausnummern:

1, 3, 3/A, 3/B, 3/C, 4, 4/A, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41

Zollstangenplatz – Hausnummern:

1, 9

Domplatz – Hausnummern:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Obstplatz -Hausnummern:

15, 17

G.-C.-Abba-Straße -Hausnummern:

3, 8

Giuseppe-Garibaldi-Straße – Hausnummern:

6, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 36/A, 36/B, 38, 40, 42

Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße – Hausnummern:

5, 7, 7/A, 9, 9/B, 11, 13, 15, 16, 17, 17/A, 18, 18/A, 19, 20, 20/A, 21, 21/A, 21/B, 22, 23, 23/A, 25, 25/A, 25/B, 26, 26/A, 26/B, 27, 28, 28/A, 29, 29/A, 30, 31, 32, 32/A, 33, 34, 34/A, 36, 38, 38/A, 42, 42/B, 44, 46

Kornplatz – Hausnummern:

1, 2, 2/A, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 5/A, 5/C, 8, 9, 9/A, 9/B, 10, 10/A, 10/B, 11, 12

Weintraubengasse – Hausnummern:

2, 2/A, 3, 3/A, 3/C, 4, 4/A, 5, 6, 6/A, 7, 8, 9, 9/A, 9/B, 10, 11, 13, 14, 15, 15/A, 15/B, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/A, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 50, 54, 56

Greifgalerie – Hausnummern:

4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 ,19, 21

Gumergasse – civici:

1/A, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 6, 6/B, 7, 8, 8/A, 9, 10, 11, 12, 12/A, 12/B, 12/D, 14

Eisackstraße – Hausnummern:

1, 2, 2/A, 3, 3/A, 3/B, 3/C, 3/F, 4, 4/A, 5, 6, 6/B, 6/E, 7, 9, 11, 11/A, 11/B, 13

Latemarstraße – Hausnummern:

1, 1/B, 1/C, 1/D, 3, 3/A, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 18

Laurinstraße – Hausnummern:

1, 2, 2/B, 2/C, 4, 7, 13

Delaistraße – Hausnummern:

1, 1/A, 1/B, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 7, 8, 10, 14, 16

Schlachthofstraße – Hausnummern:

34/A, 34/B, 34/C, 34/D, 36, 36/A, 36/B, 38, 40, 42, 42/A, 42/B, 42/C, 44, 46, 48, 50, 50/A, 50/B, 55, 57/A, 57/C, 59, 59/A, 59/B, 61/A, 63, 63/A, 63/B, 63/C, 63/D, 63/E, 63/F, 63/G, 63/I, 63/L, 63/M, 63/N, 63/P, 63/R, 63/T, 63/U, 63/V, 65, 65/A, 65/B, 65/E, 65/F, 65/G, 65/H, 65/I, 67, 67/A, 67/B, 69, 71, 73, 73/A, 73/B, 75, 75/A, 75/B, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95

Silvius-Magnago-Platz – Hausnummern:

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10

Giuglielmo-Marconi-Straße – Hausnummern:

1, 1/A, 1/B, 1/C, 2, 2/A, 2/D, 3, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 4, 4/A, 5, 5/A, 5/D, 6, 6/B, 7, 8, 9, 15

Josef-Mayr-Nusser-Straße – Hausnummern:

24, 24/A, 26, 26/D, 26/F, 26/H, 26/M, 28, 56, 58, 60, 60/A, 62

Mühlgasse – Hausnummern:

2, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 26, 28

Musterplatz – Hausnummern:

1, 2, 3

Mustergasse – Hausnummern:

1, 1/A, 2, 2/A, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 6, 6/A, 7, 8, 9, 9/A, 9/B, 10, 10/A, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 14/B, 15, 15/A, 16, 16/A, 17, 17/A, 18, 19, 20, 20/A, 22, 23, 24, 26

Rathausplatz – Hausnummern:

1, 3, 3/A, 3/B, 4, 4/A, 5, 8, 8/A, 9, 10/A, 10/B, 11, 13

Pfarrplatz – Hausnummern:

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31

Pfarrgasse – Hausnummern:

1, 1/A, 2, 2/A, 3, 3/C, 4, 5, 6, 6/A, 7, 8, 9, 11, 13

G.-Pascoli- Straße – Hausnummern:

2, 2/A, 4

Am Alten Rathaus – Hausnummern:

3, 5, 8

Dr.-Julius-Perathoner-Straße – Hausnummern:

1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 27, 29, 31, 35

Waaggasse – Hausnummern:

1

Bozner Boden-Straße – Hausnummern:

15, 15/A, 17, 17/A, 18, 20, 21/B, 22, 23, 23/A, 25, 26

Piavestraße – Hausnummern:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A, 7/B, 10, 12, 12/A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/A, 24/B, 24/C, 24/D, 26, 26/A, 26/B, 26/C, 26/D, 28, 29, 30, 30/A, 31

Untervirgl – Hausnummern:

2, 4

Laubengasse – Hausnummern:

1, 2, 4, 5/A, 6, 7, 7/A, 8, 8/A, 8/B, 9, 9/B, 11, 12, 12/A, 13, 14, 15, 15/A, 15/B, 16, 16/A, 17, 18, 18/A, 19, 19/A, 19/D, 20, 21, 21/A, 22, 22/A, 23, 24, 25, 25/A, 26, 26/B, 27, 27/A, 28, 29, 29/A, 30, 31, 33, 33/A, 34, 35, 35/A, 36, 37, 37/B, 38, 39, 40, 41, 42/A, 43, 44, 45, 46, 46/A, 46/B, 47, 47/A, 48/A, 49, 49/A, 50, 51, 51/A, 51/B, 51/C, 52, 53, 54, 54/A, 55, 55/A, 56, 57, 57/A, 58, 59, 60, 61, 62, 62/A, 63, 65, 66/A, 66/B, 67, 67/A, 68, 68/A, 68/B, 69, 69/A, 69/B, 70, 72, 72/A, 72/B

Postgasse – Hausnummern:

1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 16/A

Raiffeisenstraße – Hausnummern:

2, 2/A, 2/D, 4, 5, 13

Raingasse – Hausnummern:

1, 1/A, 3, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 6, 7, 9, 9/A, 11, 11/B, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 26, 28

Rittner Straße – Hausnummern:

1, 1/A, 1/B, 2, 4, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 6, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 25/A, 27, 29, 29/B, 29/C, 31/A

Schlernstraße – Hausnummern:

1

Raffaello-Sernesi-Galerie – Hausnummern:

4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 19

Bahnhofsplatz – Hausnummern:

1, 1/B, 2, 3, 4, 5/B, 6, 11, 14, 15

Bahnhofsallee – Hausnummern:

1, 3, 3/A, 3/B, 3/C, 5, 5/A, 6, 7, 9, 11

Sterngalerie – Hausnummern:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Vintlergalerie – Hausnummern:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/A, 14, 16, 18

Dr.-Josef-Streiter-Gasse – Hausnummern:

1, 1/B, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 3, 4, 4/A, 5, 6, 7, 7/A, 7/B, 8/D, 9, 9/A, 10, 10/A, 10/B, 12, 13, 13/A, 14, 17, 17/A, 17/B, 18, 18/A, 18/B, 19, 19/B, 20, 20/A, 20/B, 20/C, 21, 21/A, 21/B, 22, 22/A, 23, 24, 24/B, 24/C, 26, 26/A, 27/A, 28, 28/A, 28/B, 29, 29/A, 29/B, 29/C, 29/D, 31, 31/A, 35, 37, 39, 39/B, 41, 43, 43/A, 45, 45/A, 47, 49, 51

Trienter Straße – Hausnummern:

2, 2/A, 4, 6/A, 10/B

Giuseppe-Verdi-Platz – Hausnummern:

5, 5/A, 5/B, 6, 7, 9, 9/A, 9/B, 9/C, 9/D, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/A, 15/B, 16, 16/A, 16/B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/A, 23/B, 24, 25, 25/A, 25/B, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48

Leonardo-da-Vinci-Straße – Hausnummern:

1, 1/A, 1/B, 1/C, 2, 2/A

Vintlerstraße – Hausnummern:

11/D

Walther-Passage – Hausnummern:

1, 2, 4, 6

A.-Von-Menz-Passage – Hausnummern:

4, 6, 10

Walther-von-der-Vogelweide-Platz – Hausnummern:

1, 1/A, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 3, 4, 5, 6, 6/A, 7/B, 7/C, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29

Wolkensteingasse – Hausnummern:

1, 2, 2/A, 6