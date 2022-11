Bozen: Gefährlicher Mann [29] abgeschoben

Bozen – Aggressiv und beleidigend zeigte sich am Mittwoch ein 29-jähriger Tunesier, der in der Bozner Reschenstraße in eine Polizeikontrolle geraten war.

Der schon aktenkundige Mann ohne Aufenthaltsgenehmigung wurde mit auf die Quästur genommen. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Tunesier erst vor einigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden war. Dort saß er für beinahe drei Jahre wegen Diebstählen und Raubüberfällen in Bozen ein.

Über die erneute Begegnung mit den Ordnungshütern war der Mann offenbar gar nicht erfreut. Auch im Büro der Staatspolizei fiel der 29-Jährige mit gewalttätigem Verhalten auf. So beschädigte er die Tür im Wartesaal mit harten Tritten.

Weil er für die öffentliche Ordnung eine Gefahr darstellt und zudem keine Aufenthaltsgenehmigung hat, wurde die Abschiebung des Tunesiers beschlossen. Personal der Quästur überführte den Mann ins Abschiebe-Zentrum nach Bari, von wo aus er in sein Heimatland überstellt werden soll.

Seit Jahresbeginn hat die Quästur in Bozen 51 Personen abgeschoben.