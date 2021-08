Bozen: Hochschwangere Frau von Partner brutal verprügelt

Bozen – Eine hochschwangere Frau ist am Samstagvormittag von ihrem Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung im Zentrum von Bozen brutal verprügelt worden. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, soll es in der Vergangenheit mehrfach zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen dem Paar gekommen sein, die auch in Gewaltausbrüchen und dramatischen Momenten geendet haben.

Am Samstag gegen 7.00 Uhr früh gerieten sich die Italienerin und ihr Lebensgefährte aus Nigeria erneut in die Haare und aufs Neue artete der Konflikt aus: Die schwangere Frau wurde von ihrem Partner geschlagen. Die Schreie der Beiden, die um diese Uhrzeit aus deren Wohnung am Verdiplatz drangen, haben dieses Mal aber die Nachbarn dazu veranlasst, die Notrufnummer zu wählen.

Innerhalb weniger Minuten war ein Streifenwagen der Staatspolizei am Einsatzort. In der Wohnung war die Auseinandersetzung noch im Gange. Die Exekutivbeamten stoppten den Nigerianer in seinem Gewaltausbruch und alarmierten einen Rettungswagen für die Frau. Im Krankenhaus wurde die Schwangere untersucht. Glücklicherweise geht es dem Kind unter ihrem Herzen gut und auch sie selbst ist physisch wohlauf.

Der junge Nigerianer ist laut dem Bericht kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde auf die Quästur mitgenommen, verhaftet und ins Gefängnis überstellt. Er muss sich wegen erschwerter Misshandlungen verantworten. Vermutlich hat das prompte Eingreifen der Nachbarn Frau und Kind vor ernsthaften Schäden bewahrt.