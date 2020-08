Bozen: Hochunserfrauentag von Gewalt überschattet

Bozen – Gleich mehrere Vorfälle von Gewalt in Bozen haben das Wochenende rund um den Hochunserfrauentag überschattet, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. In der Venediger Straße haben am Samstagabend drei junge Männer einem Jugendlichen einen Faustschlag verpasst und ihm eine Goldkette entwendet, die er am Hals trug.

Das Opfer war in Begleitung eines Freundes. Doch weder er noch die Carabinieri konnten die Täter aufhalten. Die drei Angreifer hatten noch vor Ankunft der Ordnungshüter die Flucht ergriffen.

Zu weiteren drei Vorfällen von Gewalt ist es am folgenden Abend gekommen: In der Buozzi-Straße haben Unbekannte einen 19-jähriger Tourist aus Verona angegriffen und ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Weil der 19-Jährige und seine Begleiter in trunkenem Zustand waren, konnten sie den Ordnungshütern keine plausible Rekonstruktion des Tathergangs liefern. Auch die Beschreibung des Täters fiel unklar aus.

Gegen 1.30 Uhr in der Früh ist ein Mann aus Afghanistan von mehreren Migranten umzingelt und mit einem Messer bedroht worden. Er wurde gezwungen, sein Handy abzugeben.

Auch in der Schlachthofstraße ist ein Pärchen ausgeraubt worden. Den beiden 19-Jährigen hat ein Mann gewaltsam die beiden Handys und eine geringe Summe an Bargeld abgenommen.