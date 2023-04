Bozen: Jugendbande bewirft Bus mit Steinen

Bozen – In Bozen ist es zu einem weiteren Fall von jugendlicher Sachbeschädigung und Gewalt gekommen. Am Donnerstag wurde ein Vorfall bekannt, der sich am Dienstag in Bozen vor dem Mayr-Nusser-Parkhaus beim Sitz der Feuerwehr abgespielt hat.

Mehrere Jugendliche haben eine Schülergruppe aus Verona im Bozner Stadtzentrum belästigt und bis zu ihrem Bus verfolgt, der vor dem Mayr-Nusser-Parkhaus stand.

Dort warf einer der aggressiven Jugendlichen Steine gegen eine Seitenscheibe des Busses – solange, bis diese zuerst splitterte und dann zu Bruch ging.

In einem Video, das auf Facebook kursiert, ist zu sehen, wie der Vorfall ablief. Auch die Gesichter der Täter sind zu erkennen. Sie sollen der Polizei bekannt sein.

STF: “Schockierende Entwicklung”

Der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, bezeichnet die ausufernden Gewaltexzesse in Südtirol als “schockierend”. “Diese Woche hat eine Gruppe von ausländischen Jugendlichen in Bozen einen Schülerbus mit Steinen beworfen und dabei sogar eine Busscheibe eingeschlagen. Diese Eskalation von Gewalt ist inakzeptabel und verlangt ein sofortiges Einschreiten der Politik und der Ordnungskräfte. Für ausländische Straftäter darf es keine Toleranz und keine Rücksichtnahme mehr geben, sondern nur noch ein Rückflugticket in die Länder, wo sie herkommen.”

“In Meran haben Ausländer einen Schüler verprügelt, im Vinschgau hat ein Ausländer monatelang Mädchen sexuell belästigt, in Meran verprügeln Ausländergruppen Senioren und setzen mit Messerangriffen die Stadt in Angst und Schrecken, im Bozner Bahnhofspark verüben Ausländergruppen tagtäglich Straftaten, im ganzen Land sind ausländische Einbrecherbanden unterwegs und diese Woche wurde eine Frau von einem Ausländer im Bus von Eppan nach Bozen geschlagen.

Diese Liste ist nur eine kleine Aufzählung der bekannten Ausländerdelikte der letzten Wochen, die sich beliebig ergänzen ließe. Sie zeigt aber auf, dass die Ausländerkriminalität in Südtirol derzeit völlig eskaliert. Szenen, die man vor einigen Jahren nur aus Deutschland und Frankreich kannte, spiele sich nun auch in Südtirol ab. Die Politik darf diesem Treiben nicht länger tatenlos zusehen. Es gilt die Bevölkerung zu schützen und nicht die Täter zu schonen. Ausländer, die sich in Südtirol nicht an die Gesetze halten, haben hier nichts mehr verloren und müssen sofort abgeschoben werden”, so Knoll.