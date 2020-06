Bozen: Jugendlicher hält Polizei auf Trab

Bozen – Es war eine Nacht, die für die Ordnungshüter der Staatspolizei alles andere als normal war. In nur wenigen Stunden hat ein Minderjähriger in Bozen nämlich zwei Raubüberfälle, einen Diebstahl und eine Erpressung verübt. Am Ende konnte der Jugendliche festgenommen werden.

Zu der ersten Episode kam kurz nach Mitternacht. Ein Jugendlicher meldete, dass er von einem anderen Minderjährigen ausgeraubt wurde. Dieser sei ihm auch flüchtig bekannt. Unter Gewaltandrohung soll er ihm seinen Rucksack entwendet haben. Auch der Schirm eines Freundes nahm der Übeltäter mit.

Etwas später kam es dann zum zweiten Vorfall: Der besagte Jugendliche näherte sich einer Gruppe junger Leute, die sich vor einem bereits geschlossenen Lokal aufhielt. Er fragte nach Geld und wurde dann ungemütlich. Der Minderjährige durchsuchte die Mitglieder der Gruppe und nahm am Ende ein Mobilfunktelefon und Funkkopfhörer eines Mädchens an sich. Außerdem – so die Quästur in einer Aussendung – soll er versucht haben, einem der Jugendlichen ein Goldkettchen zu entwenden.

Der junge Kriminelle verlangte im Anschluss Geld, dann wolle er die entwendeten Dinge zurückgeben. Dabei drohte er dem Mädchen auch sexuelle Gewalt an. Völlig eingeschüchtert bot diese dem sehr aufdringlich auftretenden jungen Mann an, Geld am Bankomat abzuheben. Er willigte ein, kassierte 50 Euro vom Konto vom Konto der jungen Frau, gab aber nicht die gesamte Beute wie versprochen zurück. Die Bluetooth-Kopfhörer behielt er. In der Zwischenzeit war es dem Rest der Gruppe aber möglich gewesen, die Staatspolizei zu informieren.

Umgehend wurde eine Streife losgeschickt, die den Täter auf seiner Flucht stoppen konnte. Er hatte sich dabei auf einen kleinen Balkon einer nahegelegenen Wohnung begeben. In seinem Besitz fanden die Exekutivbeamten sowohl die Kopfhörer als auch das Geld.

Der Minderjährige ist bereits polizeibekannt, wie die Quästur mitteilt. Wohl auch deshalb hat das Jugendgericht die Haft bestätigt. Er wird nun in U-Haft ins nächstgelegene Jugendgefängnis überstellt.