Bozen: Jugendlicher schürt Panik in Gries

Bozen – Im Bozner Stadtviertel Gries gab es am Sonntagabend beunruhigende Momente. Sechs laute Schüsse halten durch die abendliche Stimmung. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, wurden die Schüsse in einer Nebenstraße der Vittorio-Veneto-Straße abgefeuert – nicht unweit vom Wohnort des Landtagsabgeordneten Alessandro Urzì. Er hatte Tage zuvor schwerwiegende Drohungen erhalten.

Auch die Staatspolizei wurde alarmiert. Sie konnte den beängstigenden Vorfall aufklären. Ein 17-Jähriger Anrainer hatte eine Schreckschusspistole abgefeuert, um eine Schießerei vorzutäuschen.

Jugendlicher Leichtsinn steckte also hinter den Schüssen, die für kurze Zeit große Aufregung in dem Straßenzug hervorriefen. Mehrere Anwohner haben nämlich die Ordnungshüter alarmiert, weil sie befürchtet hatten, dass etwas Schlimmes im Gange sei. Am Ende stellte sich jedoch zum Glück heraus, dass niemand in Gefahr gewesen ist.