Bozen: Kleinbrand auf einem Balkon

Bozen – Am heutigen Sonntag ist die Berufsfeuerwehr Bozen gegen 9.50 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon in der Freiheitsstraße in Bozen gerufen worden.

Über das Treppenhaus gelang die Mannschaft in das fünfte Obergeschoss, fand aber die Tür zu der betroffenen Wohnung verschlossen.

Somit mussten die Löschmaßnahmen auf dem Balkon mittels der Drehleiter durchgeführt werden und der Kleinbrand konnte umgehend gelöscht werden.

In Brand geraten war ein kleiner Plastikbehälter, in dem ein nicht ausgelöschter Zigarettenstummel geworfen worden war. Durch den Brand wurden auch Teile des Balkons und ein Möbelstück aus Holz beschädigt.

Im Einsatz stand neben der Mannschaft dieser Berufsfeuerwehr auch eine Streife der Ortspolizei, um den Verkehr während der Löscharbeiten zu regeln.