Bozen: Kriminelle haben es auf Senioren abgesehen

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt hat sich am Dienstag am helllichten Tag ein versuchter Raubüberfall ereignet. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, haben gegen 14.30 Uhr am Casagrande-Platz an der Kreuzung Palermostraße/Europaallee zwei bislang unbekannte Täter in Bozen einen Mann [72] überfallen. Sie wollten ihm sein Smartphone entreißen. Der Versuch schlug allerdings fehl und die Täter suchten das Weite.

Der 72-Jährige kam im Zuge des Vorfalls zu Sturz, da er geschubst wurde. Er zog sich dabei aber glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Auch Taschendiebe schielen auf Senioren

Dass Senioren verstärkt ins Blickfeld von Personen mit krimineller Energie geraten zeigt sich auch in der Zunahme von Taschendiebstählen auf Wochenmärkten. In der Menge haben es die Übeltäter leichter, ihre Fingerfertigkeit unbemerkt auszuspielen. Allein am Samstagmarkt in Bozen kann es durchaus vorkommen, dass den Ordnungskräften bis zur Mittagszeit an die zwei Dutzend Taschendiebestähle gemeldet werden. Vor allem ältere Personen scheinen eine regelrechte Zielscheibe auf ihrem Rücken zu tragen.