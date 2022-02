Bozen: Kundgebung der NoVax auf den Talferwiesen

Bozen – Am gestrigen Samstag fand eine erneute Kundgebung der Impfgegner-Bewegung statt. Rund 1.500 Menschen versammelten sich am frühen Nachmittag auf den Grünflächen Bozens, um ihren Missmut über die Eindämmungsmaßnahmen und Impfungen zu äußern, so berichtet Alto Adige online.

Ursprünglich hätte die Kundgebung im Rahmen einer Festlichkeit stattfinden sollen, allerdings wurden von Seiten des Bozner Bürgermeisters nur eine “statische” Kundgebung erlaubt: Auf Info-Stände, Musik und Spiele für Kinder musste verzichtet werden, lediglich das Versammlungsrecht wurde eingeräumt.

Wie Caramaschi betonte, könne man niemanden das Recht auf freie Meinungsäußerung verwehren, doch die Pandemie sei noch nicht vorbei und man müsse bestimmten Richtlinien folgen.

Die Teilnehmer der Versammlung führten viele Plakate mit sich, auf denen Äußerungen gegen den Green-Pass zu lesen waren. Ebenso waren Fotos und Namen von Menschen auf diesen zu sehen, die an den Folgen des Covid-19-Impfstoffs gestorben sein sollen.