Bozen: Laute Musik führt Polizei zu 91 Gramm Heroin 

Bozen – Laute Musik und eine für die Ordnungshüter bereits bekannte Wohnung in einem Gebäude im Bozner Zentrum haben am vergangenen Wochenende zur Beschlagnahme von knapp 91 Gramm Heroin geführt.

Eine Streife der Staatspolizei war im Vorbeifahren auf den Lärm aus der Wohnung aufmerksam geworden. Kurzerhand haben die Beamten an die Tür geklopft und sich als belästigte Nachbarn ausgegeben. Der Verdacht der Ordnungshüter erwies sich als richtig: Als die Tür geöffnet wurde, standen die Polizeibeamten drei Männern aus Nigeria gegenüber, die gerade dabei waren, mit Drogen zu hantieren.

Zwei der Männer reagierten auf die hereingeplatzten Exekutivbeamten gewaltsam. Während einer die Polizisten angriff, warf der andere eine Socke aus dem Fenster. Wie sich später herausstellte, befanden sich darin neun Beutel mit insgesamt 90,92 Gramm Heroin. Im Anschluss gelang es dem Mann, die Flucht anzutreten. Da er aber polizeibekannt ist und zudem noch sein Handy und seinen Ausweis in der Wohnung zurückgelassen hat, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis er aufgespürt werden kann.

Seine beiden Komplizen wurden indes festgenommen und ins Gefängnis überstellt.

Bei einer zweiten Anti-Drogen-Kontrolle am Montagabend in einer Wohnung in Bozen stieß die Staatspolizei auf eine Marihuana-Zucht. Die acht Cannabis-Pflanzen wurden beschlagnahmt, der junge Bewohner erhielt eine Anzeige.