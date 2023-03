Bozen: Mann bricht zusammen und verliert viel Blut

Bozen – Im ersten Moment hat man das Schlimmste befürchtet: In der Freiheitsstraße in Bozen ist am Dienstagabend ein Mann plötzlich zusammengebrochen.

Der Mann ist offenbar von Übelkeit übermannt worden. Weil er schwer mit dem Kopf auf den Boden geprallt war, hat er viel Blut verloren.

Im Einsatz standen der Notarzt und das Rote Kreuz, berichtet die Zeitung Alto Adige. Glücklicherweise schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr. Offenbar stammt er nicht aus Südtirol, sondern aus dem Ausland.