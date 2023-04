Bozen: Mutmaßlicher Brandstifter soll weit mehr Brände gelegt haben

Bozen – Die gelegten Brände im vergangenen Sommer an der Guntschnapromenade in Bozen sind vielen noch in Erinnerung. Am 16. Mai 2023 findet am Landesgericht in Bozen ein Beweissicherungsverfahren statt, um festzustellen, ob der mutmaßliche Täter zurechnungsfähig ist.

Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, ist der 21-Jährige ursprünglich verdächtigt worden, nur für drei Brände verantwortlich zu sein.

Die Ermittler waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, weil er auf einigen Aufnahmen von Überwachungskameras in der Nähe von Brandorten zu sehen gewesen war. Laut Auswertung von weiteren Überwachungsvideos und der Handyortung des mutmaßlichen Brandstifters sind nun die Verdachtsfälle allerdings auf zehn angestiegen.

Am 26. August 2002 hatte ein Wehrmann der Bozner Berufsfeuerwehr den 21-Jährigen nach einem Brand am Glaninger Weg aufgrund von Polizeiinformationen erkannt. Der Verdächtige hatte einen Gasanzünder bei sich. Die Wehrleute konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Derzeit befindet sich der mutmaßliche Brandstifter im Hausarrest bei seinen Eltern.