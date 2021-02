Bozen: Obdachlosem wird ins Gesicht geschlagen

Bozen – Am Siegesplatz in Bozen hat sich am Montag ein blutiger Vorfall ereignet. Wie Alto Adige online berichtet, hat jemand einem 35-jährigen Obdachlosen aus Polen äußerst heftig ins Gesicht geschlagen. Der Täter ergriff zu Fuß die Flucht.

Ein Passant, der auf den verletzten Mann aufmerksam wurde, hat die Polizei verständigt.

Neben den Rettungskräften tauchten auch die Ordnungshüter auf. Der Tatort wurde abgeriegelt.

Den 35-Jährigen hat man unterdessen in die Notaufnahme gebracht. Sein Gesundheitszustand ist nicht kritisch. Überwachungskameras haben das Geschehen gefilmt. Offenbar ist der Attacke ein Streit unter Obdachlosen vorausgegangen.