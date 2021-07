Bozen: Obdachloser provoziert Passanten und Lokalbetreiber

Bozen – Bereits seit längerer Zeit hadern Gastwirte und Lokalbetreiber am Waltherplatz in Bozen mit einer Herausforderung der besonderen Art. Ein Obdachloser strapaziert die Geduld von Passanten mit antisozialem Verhalten und setzt sich über Gesetze und sämtliche Regeln des Anstands hinweg. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, gönnt er sich immer wieder ein Bad im Brunnen auf dem Platz und er tanzt schon mal vor den Augen aller in der Unterhose herum.

Das Problem scheint in der Umgebung mehr oder weniger bekannt zu sein. Touristen reagieren oft schockiert. In den vergangenen Wochen mussten die Behörden mehrfach einschreiten, doch wie es ausschaut, gibt es derzeit keine wirkliche Lösung.

Der Mann, der aus Nordafrika stammt, aber über einen deutschen Pass verfügt und somit EU-Bürger ist, scheint kaum Grenzen zu kennen. Er uriniert gegen Mauern, hinterlässt Abfälle, schreit herum oder er zieht sich eben bis auf die Unterhosen aus. Oft ist er betrunken.

In den vergangenen Tagen, als es besonders heiß war, suchte der Obdachlose mehrfach Abkühlung, in dem er sich in den Brunnen am Waltherpatz setzte. Seine Kleider ließ er einfach auf dem Boden herumliegen.

Nachdem er den Brunnen verlassen hatte, versuchte er öfters, sich an die Tische von Bars und Restaurants im Freien neben die anderen Gäste zu setzen. In einigen Fällen tauchte er sogar den Finger in einen fremden Cappuccino und schleckte ihn sich dann genüsslich ab.

Die Möglichkeiten der Ordnungshüter scheinen begrenzt zu sein: Einerseits handelt es sich nicht um schlimme Vergehen, andererseits ist auch eine Abschiebung oder ein Ortsverweis schwierig, weil es sich um einen EU-Bürger handelt. Offenbar ist sich der Mann darüber im Klaren – zumindest bis zu einem gewissen Punkt: Nicht selten verspottet er die Ordnungskräfte und setzt bei ihrer Ankunft zu einem militärischen Gruß an.

Der Mann soll in Deutschland seine Arbeit verloren haben und ist darauf auf der Straße gelandet.