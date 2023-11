Bozen: Paar lockt Kinder erneut mit Süßigkeiten an

Eltern in Sorge

Bozen – Die Nachricht, dass in Bozen Kinder von Fremden mit Süßigkeiten angelockt worden sind, hat Ende September Schulen und Eltern in Alarmbereitschaft versetzt. Nun ist es zu weiteren Vorfällen gekommen.

Damals waren mehrere Versuche gemeldet worden, Kinder mit Süßigkeiten zum Einsteigen in ein Auto zu bewegen. Auch die Ordnungshüter wurden informiert.

Bei den Fremden habe es sich um ein Paar gehandelt, das in einem weißen Pkw unterwegs gewesen sei. Die beiden Verdächtigen hätten unter anderem einer sechsjährigen Grundschülerin, die die Goetheschule besucht, Süßigkeiten angeboten.

Das Mädchen lehnte ab, das Paar insistierte aber weiter. Goetheschule und Grundschule Gries forderten daraufhin die Eltern auf, ihre Kinder über das richtige Verhalten in derartigen Fällen zu informieren.

Elfjähriger auf Fahrrad angesprochen – Aktionsradius erweitert

Nun hat sich ein ähnlicher Vorfall wiederholt. Diesmal soll das Paar aber nicht vor einer Schule Kinder angesprochen haben. Vielmehr haben die Unbekannten einem Elfjährigen vor der Eisdiele Eccetera Süßigkeiten angeboten. Der Bub war mit dem Fahrrad unterwegs.

Wie die Mutter des Jungen berichtet, war ihr Sohn dadurch sehr aufgewühlt. Offenbar hat das Paar nun seinen Aktionsradius erweitert und spricht Kinder nicht nur vor Schulen an.

Bei Eltern ist die Verunsicherung nach wie vor groß. „Ich möchte einfach, dass mein Kind allein mit dem Rad durch die Stadt fahren kann“, erklärt die aufgebrachte Mutter gegenüber Südtirol News.

Der Vorfall hat sich in einer engen Gasse ereignet. Viele Menschen hielten sich dort auf. „Plötzlich sind die beiden hinter dem Obststand gegenüber der Eisdiele auf meinen Sohn zugekommen und haben ihn aufgehalten“, erzählt die Mutter.

Darauf habe das Paar dem Jungen auf Italienisch Bonbons angeboten. „Mein Sohn hat sich zuerst gedacht, es handelt sich um Touristen, die nach dem Weg zum Waltherplatz fragen“, so die Mutter. Doch nachdem ihn die beiden angesprochen haben, hatte er gleich ein mulmiges Gefühl und reagierte genau richtig: Er stieg auf sein Fahrrad und fuhr einfach weiter.

Die Sorgen der Eltern

Offenbar handelte es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von ungefähr 50 Jahren. „Für mich stellt sich die Frage, was diese Menschen eigentlich wollen. Warum bieten sie fremden Kindern Süßigkeiten an?“, sagt die Mutter. Über die Gründe lässt sich nur mutmaßen, doch sämtliche Möglichkeiten klingen alles andere als beruhigend.

Vor den Schulen ist in Bozen in der Zwischenzeit die Polizeipräsenz verstärkt worden. Doch das Paar scheint seine „Aktivitäten“ nun in andere Zonen der Stadt verlegt zu haben und zieht offenbar weiter seine Kreise. „Für mich ist es auch wichtig, dass die Leute gewarnt sind“, erklärt die Mutter gegenüber Südtirol News.