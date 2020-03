Bozen: Paar stirbt nach 76 Jahren Ehe an Covid-19

Bozen – Rosina Gariano, 93 und Leo Balsano, 98 waren 76 Jahre verheiratet – ein ganzes Leben. Vor einer Woche wurden sie wegen der Erkrankung an Covid-19 ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Sie sollten die Infektion mit dem Coronavirus nicht überleben. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, verstarb zunächst die 93-jährige Rosina Gariano, einen Tag später ihr Ehemann Leo Balsano.

Die beiden rüstigen Eheleute lebten in der Positanostraße in Bozen. Sie blickten auf ein erfülltes und arbeitsreiches Leben zurück und waren in der Landeshauptstadt bekannt, weil sie die Pizzeria La Grolla in der Drususstraße und die Bar Moretti in der Turinstraße führten. Das Ehepaar erfreute sich an sechs Kindern und zahlreichen Enkel- und Urenkelkindern.

Der älteste Enkelsohn Mario Baietta trauert auf Facebook in herzergreifenden Worten um seine geliebten Großeltern, die für ihn in seiner Kindheit wie Eltern waren. Beiden sei es bis vor Kurzem noch relativ gut gegangen, erzählt er. Dann habe sich innerhalb weniger Tage alles verändert.

Am 4. März sei er selbst im Krankenhaus mit 39 Grad Fieber und Husten vorstellig geworden. “Zunächst wollte mich die Ärztin nicht untersuchen. Auch als ich ihr erklärte, dass ich für einen Monat wegen meines Berufs als Hairstylist in Mailand war, änderte sich ihre Meinung nicht.” Erst nach langem insistieren sei er untersucht worden. Ein Test auf den neuartigen Coronavirus sei aber nicht durchgeführt worden.

Wie Baietta erzählt, habe seine Sorge vor allem seinen Lieben gegolten. “Für mich war relativ klar, dass ich die Krankheit überstehen werde.” Seine Sorge sollte sich tatsächlich bewahrheiten. Da er nach dem Tod seines Vaters vor einigen Monaten bei seiner Mutter lebt und sie mit den Großeltern engen Kontakt hatte, konnte der Virus leicht weiterwandern.

Zunächst habe sich Opa Leo schlecht gefühlt, eine Woche später seien seine Großeltern dann ins Krankenhaus Bozen überstellt worden. Am vergangenen Wochenende sind beide verstorben.

Ciao nonna, il dolore é atroce…! Hai combattuto ma il virus ha vinto e ti ha portata via da questa terra, MA NON TI… Pubblicato da Mario Baietta su Sabato 21 marzo 2020

“Für die beiden Großeltern war es wie in einem Alptraum”, erzählt Baietta. Wie es die Regeln vorschreiben, war Besuch nicht erlaubt. Sie hätten nicht verstanden, warum ihre Familienangehörigen sie nicht besuchen können. Eine Verabschiedung sei nicht möglich gewesen, so Mario Baietta.

Nun herrscht auch noch Unklarheit darüber, wann die Beerdigung stattfinden kann. Für die Familienangehörigen ein entsetzliches Leid, wie es in dem Alto-Adige-Bericht heißt. “Ihr werdet mir immer Vorbild sein”, schreibt Enkel Mario auf Facebook.

Hai lottato anche te ma non poteva essere diversamente…, il giorno dopo la nonna ti ha chiamato! Un amore vero che… Pubblicato da Mario Baietta su Domenica 22 marzo 2020