Bozen: Polizei schnappt Serieneinbrecher

Bozen – Die Staatspolizei hat am Freitag in Bozen einen 22-jährigen Marokkaner aufgegriffen, der mehrfach wegen Einbruchs – unter anderem in verschiedenen Geschäften – vorbestraft ist.

Der Mann hätte in der Vergangenheit bereits abgeschoben werden sollen. Einen Tag, bevor er in das Rückführungszentrum nach Gradisca d’Isonzo überstellt werden sollte, hatte er allerdings die Flucht ergriffen.

Nun hat die Polizei den 22-Jährigen in ein Rückführungszentrum nach Rom gebracht. Von dort aus wird er dann in seine Heimat nach Marokko abgeschoben.