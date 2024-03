Bozen: Polizeieinsätze gegen Gewalt in Familie

Bozen – Am vergangenen Freitagnachmittag hat die Polizei in Bozen einen Mazedonier festgenommen, der in eine Bar mit zwei Angehörigen in Streit geraten war. Die Opfer haben die Polizei zu Hilfe gerufen, zumal der Mann sich aufgrund von vergangener Gewalttätigkeiten ihnen nicht nähern durfte. Die Missachtung des Annäherungsverbotes brachte den vorbestraften Mann ins Gefängnis.

In einem zweiten Fall wurde ein Annäherungsverbot gegen einen 52-jährigen Mann verfügt, dessen Frau ihn aufgrund mehrerer Misshandlungen angezeigt hatte. In diesem Zusammenhang betont der zuständige Quästor Paolo Sartori die Bedeutung derartiger Einsätze und ermutigt insbesondere Frauen, sich gegen häusliche Gewalt zu wehren und Hilfe zu holen.